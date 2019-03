ASCOLI PICENO – Domenica 7 aprile si svolgerà la terza tappa della quarta edizione del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli

La manifestazione sta dunque entrando nel vivo visto che sono in programma un totale di 10 tappe.

Dopo due giornate del campionato al primo posto della graduatoria c’è Carla Di Marco con 109 punti, a seguire Tito Giovannini con 98, Mauro Biancacci e Anna Rita Passaretti con 97, Maria Rita Teodori e Lorenzo Ciutti con 96, Francesco Canali ed Orlando Di Paolo con 95.

Domenica 7 aprile si giocherà presso il Circolo Ricreativo Monticelli in largo dei tigli 1.

Il torneo si svolgerà in 4 turni: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate e prenderà il via alle ore 16. L’accreditamento delle coppie avverrà a partire dalle ore 15.30.

Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al referente di gara Pier Luigi (telefono 3357548616).



