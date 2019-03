ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale comunica di Ascoli che, lunedì primo aprile si effettueranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Cola D’Amatrice.

Pertanto, sono stati regolarmente apposti i segnali di divieto di sosta sul Lato Nord dall’ingresso del sottopasso ferroviario fino al parcheggio della stazione (fronte Tempera Olive).