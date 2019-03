Ardemagni e Ciciretti portano i bianconeri sul 2-0 nel primo tempo; nella seconda frazione prima Coda e poi Viola con un rigore molto dubbio al 90′ fissano il punteggio in parità. Espulsi per doppia ammonizione Caldirola e Tuia nei minuti finali

Ascoli-Benevento match valido per la 30^ giornata del campionato di Serie B, sabato 30 marzo ore 15 stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno.

Formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2) Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Cavion, Troiano, Frattesi (75′ Casarini); Ciciretti (75′ Baldini); Ardemagni, Rosseti (90′ Chajia). A disposizione: Bacci, Milinkovic-Savic, Scevola, Rubin, Iniguez, Padella, Quaranta, Coly, Andreoni. All.: Vivarini

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Gyamfi, Tuia, Caldirola, Letizia (62′ Improta); Del Pinto, Crisetig (46′ Ricci), Bandinelli; Viola; Insigne (58′ Armenteros), Coda. A disposizione: Gori, Zagari, Antei, Tello, Maggio, Costa, Bonaiuto, Asencio, Vokic. All. Bucchi

Arbitro: Aureliano (Bologna). Assistenti: Scatragli (Arezzo) e Bercigli (Valdarno). IV ufficiale: Bitonti (Bologna)

RETI: 20′ Ardemagni (A), 38′ Ciciretti (A), 69′ Coda (B), 90′ Viola su rigore (B)

AMMONIZIONI: 13′ Troiano (A), 35′ Gyamfi (B), 36′ Tuia (B), 42′ Laverone (A), 46′ Ardemagni (A), 60′ Ciciretti (A), 73′ Brosco (A), 83′ Padella (dalla panchina), 83′ Caldirola (B), 90′ Chajia (A), 99′

ESPULSIONI: 88′ Caldirola (B), 95′ Tuia (B)

NOTE: 384 i tifosi del Benevento giunti ad Ascoli. Fischi della curva sud ai bianconeri prima del calcio d’inizio. Spettatori: 5672. Recupero: 4′ p.t.; 10′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 12′ Finisce una partita interminabile e ricca di emozioni

90′ + 8′ Cavion cerca di lanciare Ardemagni ma il pallone è troppo lungo

90′ + 5′ Benevento in 9: espulso anche Tuia per doppia ammonizione

90′ Dieci i minuti di recupero concessi

90′ Pareggio del Benevento: Viola su rigore riporta il punteggio in parità. Penalty concesso per un dubbio fallo di Laverone su Armenteros

88′ Benevento in dieci: Caldirola abbatte Ardemagni sulla fascia destra e si prende il secondo cartellino giallo

86′ Baldini in contropiede tenta il filtrante per Ardemagni, Caldirola capisce tutto ed intercetta il pallone salvando i suoi

82′ Laverone tenta di lanciare Baldini sull’out di destra, pallone troppo lungo che si spegne sul fondo

78′ Bandinelli colpisce da ottima posizione, Laverone devia in corner

75′ Doppio cambio per l’Ascoli: Casarini per Frattesi e Baldini per Ciciretti

71′ Ricci ci prova dai 25 metri, palla a lato

69′ Gol del Benevento. Coda di testa infila Lanni da due passi su assist di Viola

67′ Colpo di testa di Coda sugli sviluppi di un corner, il pallone finisce alto senza impensierire Lanni

65′ Gioco fermo per 3 minuti a causa di un problema al signor Aureliano, si prospetta un lungo recupero

62′ Terzo ed ultimo cambio per il Benevento: l’infortunato Letizia lascia il posto ad Improta

60′ Cartelino giallo per Ciciretti che tenta di anticipare un avversario in maniera fallosa secondo l’arbitro

57′ Ardemagni firma il 3-0 ancora su un cross da punizione, l’attaccante era però in posizione di offside

55′ Ciciretti ci prova direttamente da calcio d’angolo, la palla accarezza la traversa e finisce fuori

53′ Cavion d’esterno serve Ardemagni in area, in posizione di fuorigioco secondo il guardalinee

51′ Letizia si incunea in area e crossa basso, Brosco anticipa tutti e spazza via il pallone

49′ Punizione dalla trequarti per i campani: la difesa bianconera libera senza problemi

46′ Letizia prova ad innescare l’attacco beneventano dalla sinistra, Lanni in uscita blocca il pallone

46′ Inizia il secondo tempo con un cambio per il Benevento: Ricci prende il posto di Crisetig

SECONDO TEMPO

45′ + 3′ Ardemagni ci prova in acrobazia da posizione molto decentrata, palla sull’esterno della rete

45′ Concessi 4′ di recupero dal signor Aureliano

43′ Coda di testa colpisce il pallone su cross di Viola, Lanni blocca senza affanni

41′ Cross di Laverone dalla destra, Gyamfi anticipa di un soffio Ardemagni pronto alla sforbiciata

38′ Goooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!! Ciciretti con una magia su punizione dal limite firma il raddoppio

35′ Rosseti serve in velocità Ciciretti che tira a lato

31′ Punizione dai 35 metri per il Benevento: Valentini di testa anticipa tutti e libera l’area ascolana

27′ Il Benevento si affaccia in attacco, il tiro di Coda da fuori area è deviato da Troiano in calcio d’angolo

25′ Corner velenoso di Ciciretti diretto verso la porta, Montipo’ blocca in due tempi

23′ Conclusione in scivolata in area campana di Valentini su cross di Brosco, palla abbondantemente fuori

20′ Gooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!! Ardemagni di testa beffa Montipo’ sul calcio piazzato di Ciciretti

18′ Ottimo spunto sulla sinistra di Rosseti che dribbla due avversari e serve Ciciretti, il suo tiro deviato finisce il corner

16′ Traversone di Ciciretti dalla destra, Tuia anticipa Ardemagni e libera l’area campana

13′ Troiano stende un avversario da dietro a centrocampo: ammonito, salterà la sfida con il Padova di martedì

10′ Ardemagni si invola verso la porta ma viene chiuso da Caldirola che temporeggia e fa rientrare la difesa campana

8′ Punizione da posizione defilata per l’Ascoli: Troiano non riesce a colpire di testa per un soffio il piazzato di Ciciretti

5′ Scambio vicino la bandierina del corner tra Cavion e Laverone, il cross del terzino bianconero viene effettuato però quando la palla era già uscita

3′ Buona iniziativa di D’Elia sulla sinistra che salta due avversari con una volata e crossa, nessuno impatta il pallone che si spegne sul fondo

1′ Inizia la gara: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni neri, Benevento in maglietta giallorossa come calze e pantaloncini

PRIMO TEMPO

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.