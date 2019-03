OFFIDA – Una targa con il nome dell’indimenticabile maestro offidano, Ciro Ciabattoni, è stata apposta a Largo della Musica il 30 marzo ora intitolato a lui.

Il Sindaco Valerio Lucciarini: “Abbiamo così valorizzato in modo permanente la figura del grande cittadino offidano, Ciro Ciabattoni, per aver trasmesso il suo amore per la musica alla nostra comunità. Con lui abbiamo saputo innovare la produzione degli eventi del Corpo bandistico Città di Offida. Da Largo della Musica si accede al Serpente Aureo, alla sala prove del corpo bandistico. Penso alle migliaia di volte in cui Ciro avrà varcato quell’uscio ed è una grande emozione, oggi, scoprire la targa che porta il suo nome, proprio sopra quella porta”.

#ComunediOffida #LargodellaMusicaCiroCiabattoni

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.