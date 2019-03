Interdetta la circolazione veicolare e pedonale in ambo i sensi di marcia per il tratto compreso tra l’intersezione con la rampa di uscita Ovest in direzione di via Nazario Sauro fino all’intersezione semaforizzata sita all’altezza dello stadio.

ASCOLI PICENO – “Circonvallazione, avviso di interruzione della circolazione in ambo i sensi di marcia”. Ad annunciarlo il Comune di Ascoli il 30 marzo.

Lungo la Circonvallazione Nord (all’altezza circa del km 180,500) si è reso necessario interdire la circolazione veicolare e pedonale in ambo i sensi di marcia per il tratto compreso tra l’intersezione con la rampa di uscita Ovest in direzione di via Nazario Sauro fino all’intersezione semaforizzata sita all’altezza dello stadio.

Tale provvedimento si è reso necessario a seguito di un movimento franoso di massi, anche di rilevanti dimensioni, sebbene solo potenzialmente pericolosi in quanto contenuti dalla rete metallica di protezione sul scarpata ascendente a nord.

I vigili del fuoco, a seguito di sopralluogo, hanno richiesto la suddetta misura precauzionale di chiusura della circolazione.

Per quanto sopra è stato istituito il doppio senso in via delle Zeppelle per tutti i veicoli.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.