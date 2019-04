ASCOLI PICENO – Emozioni e musica il 31 marzo nel capoluogom

Si è svolto al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, nell’ambito degli eventi previsti della “Settimana della famiglia 2019” promossi dall’Amministrazione Comunale, il concerto della Banda Musciale del Corpo della Guardia di Finanza alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi e del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza, Sebastiano Galdino e del sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli.

La manifestazione, presentata dal noto conduttore televisivo Massimiliano Ossini, si è aperta con la “Marcia d’Ordinanza della Guardia di Finanza” per concludersi con l’immancabile “Il canto degli italiani”. Nel corso del concerto, che ha riscosso un grande successo, sono stati eseguiti anche brani tratti dalle principali opere nazionali come “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, “Olimpia” di Gaspare Spontini, “On earth as it is in heaven” di Ennio Morricone e l’”Inno delle Marche” di Giovanni Allevi ed internazionali come “Il gladiatore” di Hans Zimmer e “Disney fantasy” di Naohiro Iwai.

