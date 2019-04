Il segretario della Cgil nelle zona devastate dal terremoto: “Questo viaggio, con le sue tappe nei luoghi più drammaticamente colpiti dal sisma, rappresenta un’occasione per misurarsi con le difficoltà quotidiane e con i bisogni delle popolazioni”

ASCOLI PICENO – La Cgil di Ascoli Piceno ospita il Segretario Generale Maurizio Landini fiovedi 4 aprile. L’incontro pubblico si svolgerà a Pretare, frazione di Arquata del Tronto, presso la struttura polivalente, a partire dalle ore 10.30. Sarà l’occasione per il neo-eletto Segretario Generale della Cgil, di incontrare sindaci, associazioni, cittadini, lavoratori e pensionati a quasi 3 anni dalla prima devastante scossa che ha colpito il territorio.

“Questo viaggio, con le sue tappe nei luoghi più drammaticamente colpiti dal sisma, rappresenta un’occasione per misurarsi con le difficoltà quotidiane e con i bisogni delle popolazioni delle aree del sisma ma anche per fare il punto sullo stato della ricostruzione e su come garantire prospettive di sviluppo a quelle realtà” si legge nella nota di invito.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.