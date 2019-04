ASCOLI PICENO – Ordinanza per l’uso dell’area pedonale di piazza Ventidio Basso ad Ascoli per i giorni 5, 6 e 7 aprile in occasione della manifestazione “Spring Food Ascoli”.

L’Amministrazione “dispone” dalle ore 15 del giorno 5 aprile alle ore 24 del giorno 7:

di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata 00/24 in Piazza Ventidio Basso per circa 25 metri lineari, a nord della zona lastricata in travertino (sosta a pettine residenti) della medesima piazza nonché per circa 14 metri lineari ad ovest (sosta a pettine residenti), da destinare alla collocazione delle strutture necessarie per l’attivazione dell’evento;

di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata 00/24, con contestuale revoca della sosta a pagamento relativamente agli stalli esistenti a nord della parte lastricata in travertino della Piazza Ventidio Basso, da destinare alla collocazione delle strutture necessarie per l’attivazione dell’evento;

di revocare il transito del Trenino Turistico sulla medesima Piazza Ventidio Basso;

Per consultare l’ordinanza: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16208.

