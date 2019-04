ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli comunica che, il giorno venerdì 5 aprile verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza della torre dell’I.T.C.G. Umberto I°.

Pertanto, con orario 7-18 per i tratti delle vie sotto citate necessari all’esecuzione delle opere ed assicurare contestualmente lo scorrimento della circolazione veicolare, ordina:

la revoca dell’offerta di sosta ubicata in ambo i lati della Via E. Clementi;

la revoca dell’offerta di sosta ubicata sul lato est di Via delle Torri;

l’interdizione del transito pedonale sul marciapiede sito sul lato nord di Via E. Clementi e su quello est di Via delle Torri con deviazione sul lato opposto dei lavori;

Inoltre, con orario 14-18, verrà interdetto il transito veicolare in Via delle Torri per il tratto compreso dall’intersezione con Via A. Clementi fino a Via delle Donne.

