Il Comune montano, già colpito dal terremoto del 2016, rischiava di rimanere senza un servizio essenziale per la popolazione, costretta a spostarsi di circa dieci chilometri per prelevare denaro contante, con conseguenti disagi per anziani e nel periodo invernale

MONTEMONACO – Installato dalla Cassa di Risparmio di Fermo un nuovo sportello bancomat a Montemonaco, Comune del cratere sismico.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente di Carifermo spa Amedeo Grilli, l’ad Alessandra Vitali Rosati, il sindaco di Montemonaco Onorato Corbelli e tanti cittadini. La decisione è stata presa dopo un appello del sindaco Corbelli in seguito alla chiusura dell’unico sportello bancario, gestito da un altro istituto di credito, presente sul territorio.

Il Comune montano, già colpito dal terremoto del 2016, rischiava di rimanere senza un servizio essenziale per la popolazione, costretta a spostarsi di circa dieci chilometri per prelevare denaro contante, con conseguenti disagi per anziani e nel periodo invernale. Un danno anche per le attività economiche che stanno cercando di rialzarsi dopo il sisma e per i turisti. La nostra dimensione, la vicinanza, ci aiuta a individuare i bisogni” dice l’ad Alessandra Vitali Rosati.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.