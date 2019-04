ASCOLI PICENO – Giovedì 4 aprile alle ore 18 presso la Chiesa della SS. Annunziata di Ascoli Piceno si terrà la presentazione della rivista multimediale di architettura Enter_Vista ideata e diretta da Anna Rita Emili e Ludovico Romagni.

L’evento è organizzato dalla delegazione FAI di Ascoli Piceno e dall’associazione studentesca Atelier1 con il patrocinio del Fec (fondo edifici di culto). “Enter_Vista è una rivista elettronica semestrale multimediale, edita dall’Università degli studi di Camerino, Scuola di Ateneo di Architettura e Design _ISSN 2612-0534 _ .

La rivista si prefigge lo scopo di individuare alcune delle peculiarità dell’architettura italiana con una serie di video-interviste ad architetti che hanno dimostrato – attraverso il progetto – il radicamento in un pensiero teorico. Lo strumento audiovisivo, finora poco utilizzato in ambito accademico, può documentare in maniera più diretta e comprensibile il lavoro, il percorso teorico formativo e la ricerca di ciascun architetto.

Ragionamento e percezione visiva, parole chiave e immagini, riferimento teorico e costruzione, servono per stabilire un legame virtuoso ed esaustivo tra il nuovo ‘mezzo’ della intervista video e il ‘fine’ della rappresentazione delle esili certezze disciplinari.

Trovate la rivista online a questo indirizzo: http://entervista.unicam.it/

