ASCOLI PICENO – “Si comunica la riapertura della circonvallazione nord e la riattivazione dei semafori posizionati sulla via interessata”.

Così il Comune di Ascoli in una nota.

“Grazie infatti all’intervento immediato dell’Amministrazione è stata ripristinata la viabilità nella zona” si legge ancora.

L’area era stata interrotta qualche giorno fa a causa del pericolo di “movimento franoso di massi” che aveva determinato l’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale in ambo i sensi di marcia per il tratto compreso tra l’intersezione con la rampa di uscita Ovest in direzione di via Nazario Sauro fino all’intersezione semaforizzata sita all’altezza dello stadio.

Con le opere appena concluse è stata riattivata la circolazione.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.