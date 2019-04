ASCOLI PICENO – Ecco scatti e un filmato del lavoro eseguito dai pompieri nella mattinata dell’8 aprile. Materiale diramato dal Comando Provinciale di Ascoli.

Un rogo che ha interessato la Finproject, azienda dedita alla produzione di plastica, situata nella zona industriale di Campolungo.

Situazione sotto controllo dopo qualche ora di timore. Ditta prontamente evacuata, sul luogo anche 118 e Forze dell’Ordine.

Rogo spento ed evitata la propagazione all’interno dello stabilimento, in corso le operazioni di “raffreddamento” dell’area coinvolta.

