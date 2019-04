L’evento, a cui prenderanno parte i ragazzi delle scuole medie e superiori, si prefigge l’obiettivo di convincere i giovani a misurarsi con le sfide della vita attraverso lo sport, per creare i cittadini responsabili del futuro

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale e sportivo.

Si è tenuta questa mattina, 8 aprile, presso la Sala de Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo la presentazione del convegno “Emozioni e sport, come viverle e gestirle” che si terrà il 10 aprile alle 9 presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani.

Il convegno, a cui prenderanno parte i ragazzi delle scuole medie e superiori, si prefigge l’obiettivo di convincere i giovani a misurarsi con le sfide della vita attraverso lo sport, per creare i cittadini responsabili del futuro: è importante quindi tornare indietro e ripartire proprio dallo sport e dalla consapevolezza delle emozioni che esso genera.

Così Armando de Vincentis, Delegato Provinciale del Coni, e Filomena Cecchini, Educatrice Professionale in collaborazione con il Coni, hanno ribadito che il gioco e l’impegno, nello sport così come nella vita, assumono un’importanza formativa quando gli stimoli dati sono tali da modificare le reazioni psico-fisiche dei giovani. Si evidenzierà dunque l’importanza delle emozioni, e proprio lo sport verrà presentato come catalizzatore di tutti gli stati d’animo: attraverso l’attività fisica si attiva infatti un processo che permette di riconoscere, rendere consapevoli, gestire e elaborare le proprie emozioni .

Proprio questo processo consente al soggetto di acquisire le life skills e orientare opportunamente i comportamenti a favore di obiettivi congrui individuali o comuni in tutti i contesti di vita.

