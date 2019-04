Così il Comune in una nota l’8 aprile: “Abbiamo contattato i nostri tecnici i quali ci hanno comunicato che l’Enel provvederà in tempi brevi al ripristino”

FOLIGNANO – “Si avvisano i residenti della frazione di Piane di Morro che per un guasto alla cabina elettrica Enel, questa sera non funzionerá l’illuminazione pubblica in tutta la via Piane di Morro“.

Così il Comune di Folignano in una nota l’8 aprile: “Abbiamo contattato i nostri tecnici i quali ci hanno comunicato che l’Enel provvederà in tempi brevi al ripristino della stessa. Ci scusiamo per il disagio”.

