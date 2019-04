VERONA – Buona la prima… per davvero! Debutto con il botto al Vinitaly per Terra Argillosa, la nuova azienda vitivinicola di Raffaele Paolini che nasce a Offida come evoluzione della cantina PS Winery. Il Marche Igt Rosso Fatjà 2015, presentato in occasione del Salone internazionale del vino di Verona in corso fino a mercoledì 10 aprile, è tra i vincitori del Premio 5StarWines, il concorso enologico internazionale di Vinitaly. Al termine di una degustazione di tre giorni, che ha puntato i riflettori su tutte quelle cantine che investono nel miglioramento dei loro prodotti, la giuria composta da esperti internazionali selezionati tra Master of Wine, Master of Sommelier, diplomati WSET, VIA expert e ammassadors, enologi e giornalisti, ha attribuito il punteggio di 90/100 al Marche Rosso Igt Fatjà 2015, inserendolo nel Gotha del vino italiano.

“Si tratta di una grandissima soddisfazione – commenta raggiante Raffaele Paolini – che arriva in un momento di crescita ed evoluzione importante. Dopo un percorso di undici anni come PS Winery, nelle ultime settimane è nata Terra Argillosa, un progetto di azienda agricola che stringe un legame ancora più forte con il territorio piceno, le sue tradizioni ed economia agricola, la sua socialità intesa come patrimonio comune da preservare e condividere. Il Vinitaly è l’occasione per presentare i primi vini con le nuove etichette e raccontare a operatori e appassionati la filosofia di questo nuovo progetto che crescerà giorno dopo giorno mettendo al centro elementi fondamentali che sono alla base del nostro essere e operare quotidiano: la natura, l’artigianalità del lavoro, l’importanza delle relazioni con le persone e la condivisione di una cultura comune”.

La selezione del Premio 5StarsWines ha visto esaminare oltre 2.700 bottiglie provenienti dai più diversi terroir enologici. Il Marche Igt Rosso Fatjà 2015, blend di Cabernet Sauvginon e Merlot affinato in legno per più di due anni prima di un ulteriore passaggio in bottiglia. Insieme agli altri vini premiati troverà spazio nella guida “5StarsWines – the Book”, la guida che presenta i migliori vini selezionati da Vinitaly ai wine lovers di tutto il mondo.



