ASCOLI PICENO – Lo Spezia Calcio comunica che a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 9 aprile, sarà attiva la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita Spezia-Ascoli, valida per la 33^ giornata del campionato Serie BKT, in programma domenica 14 aprile alle ore 15:00 all’ “Alberto Picco” di La Spezia.

I tagliandi per il settore ospiti saranno disponibili, al prezzo di 15 euro, sul circuito ETES fino alle ore 19 di sabato 13 aprile e quindi non saranno in vendita il giorno della partita. Si precisa che il settore ospiti non è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.

