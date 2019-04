L’ascolano di 26 anni, si aggiudica il bando per la realizzazione del Palio della Giostra in onore della Madonna Della Pace. Vincono invece, la realizzazione dei trofei per il XXXI Palio Sbandieratori e Musici e del XXVI Palio degli Arcieri, due ragazze ascolane che hanno presentato un lavoro a quattro mani