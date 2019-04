Carico di emozioni, divertimento, sorpresa e coinvolgimento, il musical, mette in scena un intreccio di storie d’amore che si susseguono attraverso i gesti, le gioie e i dolori dei protagonisti

OFFIDA – Appuntamento culturale nel Borgo.

Domenica 14 aprile, alle ore 17.15, andrà in scena lo spettacolo “Cuore matto, il musical con i più grandi successi italiani degli anni 60”, a cura della compagnia Disordine, oltre il teatro.

Carico di emozioni, divertimento, sorpresa e coinvolgimento, il musical, mette in scena un intreccio di storie d’amore che si susseguono attraverso i gesti, le gioie e i dolori dei protagonisti, i quali proprio interpretando i più grandi successi degli anni 60, daranno vita ai loro ricordi. Con un funambolico flash-back, saranno Toni e Lisa ad accompagnare lo spettatore durante tutta la storia nella quale la musica, la vera protagonista, offrirà uno spazio importante al pubblico per poter aprire il proprio cuore e scoprire, grazie alla travolgente energia del cast di ballerini ed attori, che a volte il tempo può fermarsi dinanzi all’amore vero e che è il cuore, “matto” appunto, a decidere come scandirne i giorni e le ore.

Prevendita (ancora posti disponibili) contattando il 328.1576186 o c/o Monia Malavolta, Corso Serpente Aureo 88, tel. 0736.888616.

