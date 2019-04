ASCOLI PICENO – Novità importante nel capoluogo per le persone in difficoltà. Arriva lo sportello informativo per i disabili ad Ascoli, in via Giusti, presso la sede dell’ “Ambito Territoriale Sociale”.

Entusiasta dell’istituzione del nuovo sportello di “peer consuelor” il suo ideatore e promotore Roberto Zazzetti, Presidente della fondazione onlus “La Merdiana”. Zazzetti ha spiegato: “Allo sportello sarà preposta una figura professionale altamente qualificata e preparata, una persona con disabilità fisiche ecco perchè “alla pari” che dovrà fornire informazioni sui diritti dei disabili e su tutte le domande che gli verranno rivolte. Dovrà quindi avere una buona conoscenza di tutta la normativa e della legislazione speciale in materia.”

Zazzetti ha proseguito: “Lo sportello qui ad Ascoli verrà istituito in Via Giusti presso la sede comunale dell'”Ambito Territoriale Sociale” e già ci sono le persone che svolgeranno questo servizio: Andrea Accorsi, Massimiliano Brunelli, Ines Dionisi (laureata in scienze dell’amministrazione a Macerata con esperienza di consuelor per i disabili presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli).

L’attività di coordinamento e supporto di questi sportelli informativi sarà svolta dalla psicologa Roberta Calogiuri e da Sonia Cappelli, pedagogista delle disabilità.

Il servizio verrà attivato a fine aprile e rimarrà sicuramente operativo almeno fino ad ottobre 2019.

Per ulteriori informazioni: www.informahascoli.com

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.