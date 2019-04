Nella notte in Ascoli Piceno, i Carabinieri della Compagnia, nel corso di servizi pianificati per contrastare il traffico e il consumo di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, insospettiti dall’atteggiamento di un ventenne di origini marocchine e residente in centro città, lo hanno bloccato e controllato nei pressi di un locale pubblico, trovandolo in possesso, al seguito di una perquisizione personale, di decine di grammi di marijuana pronta per essere spacciata. I militari a quel punto hanno deciso di accompagnarlo in caserma dove è stato successivamente dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno. Lo stupefacente è stato sequestrato.

