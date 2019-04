APPIGNANO DEL TRONTO – Un importante progetto che cerca di coniugare ambiente e agricoltura. Sabato 13 aprile alle ore 16.30 presso l’Auditorium Sale di Appignano del Tronto si svolgerà l’evento di lancio del progetto Ruritage, progetto europeo finanziato dal programma Horizon2020 che coinvolge, oltre al Comune di Appignano del Tronto, 37 partner da 19 paesi, europei ed extra-europei, coordinati dalla professoressa Simona Tondelli dell’Università di Bologna.

L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare un innovativo modello di rigenerazione rurale basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale locale.

L’iniziativa servirà come primo momento informativo per le aziende, associazioni e realtà locali coinvolte come stakeholders.

L’evento sarà aperto dall’intervento del Sindaco di Appignano del Tronto Sara Moreschini, quindi seguirà quello dell’ingegner Antonella D’Angelo, coordinatrice del progetto e chiuderà i lavori Gianluca Vagnarelli, Project Manager.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.