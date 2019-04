ASCOLI PICENO – Nel giorno in cui la coalizione di centrodestra ha presentato Marco Fioravanti come proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative i programma il 26 maggio, arriva via Facebook l’annuncio della propria candidatura dell’ex primo cittadino di Ascoli Piero Celani. Di seguito il testo del post:

“Carissimi, credo che sia opportuno, a questo punto, diradare qualsiasi dubbio circa la mia partecipazione alla prossima competizione elettorale del 26 maggio. Ebbene, confermo ai tanti amici che in questi mesi mi hanno aiutato a redigere questo importante e stimolante progetto, che ha per solo fine il bene e lo sviluppo della nostra città, che mi candido a sindaco della nostra splendida Ascoli. Sono convinto che insieme a voi, e con il sostegno di tutti ascolani che lo vorranno condividere, concretizzeremo questo eccezionale progetto. Ad majora…”.

