Si affrontano al “Piccho” di La Spezia le due formazioni bianconere nel match valevole per il 33° turno del campionato di Serie B. L’Ascoli a 39 punti con una vittoria si avvicinerebbe ai liguri che sono a quota 43 punti in classifica. Presenti in tribuna patron Pulcinelli, il presidente Tosti e Ciccoianni.

Ore 15 stadio “Piccho” di La Spezia, 33° giornata Serie BKT 2018/19

Si affrontano al “Piccho” di La Spezia le due formazioni bianconere nel match valevole per il 33° turno del campionato di Serie B. L’Ascoli a 39 punti con una vittoria si avvicinerebbe ai liguri che sono a quota 43 punti in classifica. Presenti in tribuna patron Pulcinelli, il presidente Tosti e Ciccoianni.

Ascoli che scende in campo con il 4-3-2-1 confermato Lanni tra i pali e la linea difensiva con Laverone, Brosco, Valentini e Rubin.

Capitan Troiano al termine del primo tempo ai microfoni di Dazn: “Peccato l’episodio sfavorevole Cercheremo in tutti i modi di portare a casa questa partita. Dobbiamo difenderci bene non prendere gol nei primi 10 minuti del secondo tempo.”

FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei ( 85′ De Francesco), Ricci (72′ Maggiore), Mora; Okereke, Galabinov, Da Cruz. A disposizione: Manfredini, Barone, Brero, Crivello, Ligi, De Col, Crimi, Pierini, D’Eramo, Abdullahi. Allenatore: Marino

ASCOLI (4-3-2-1): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, Rubin; Addae, Troiano (66′ Casarini), Frattesi; Ciciretti (85′ Chajia), Ninkovic(espulso al 43′); Ardemagni (72′ Rosseti). A disposizione: Milinkovic-Savic, Padella, Quaranta, D’Elia, Andreoni, Iniguez, Baldini, Cavion, Coly. Allenatore: Vivarini

Arbitro: Volpi della sezione di Arezzo.

RETI: 16′ Brosco, 33′ Ardemagni, 49′ Galabinov, 57′ Okereke, 80′ Galabinov

AMMONIZIONI: Augello (S.), MAggiore (S.9

ESPUSIONI: 43′ Ninkovic (A.), 86′ Addae (A.)

NOTE: 200 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti- 5′ recupero nel secondo tempo

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ termina la gara

94′ l’Ascoli sfiora il gol con colpo di testa di Brosco in area su punizone di Chajia

92′ Da Cruz si divora il quarto gol

90′ altro miracolo di Lanni su tiro ravvicinato di Okereke

89′ assalto dell’Ascoli in area

86′ espulso Addae per una gomitata su Augello

80′ GOL SPEZIA. Galabinov ribalta il match con un’incornata di testa in area su cross di Mora

69′ Lanni salva ancora la porta bianconera, allungando il tiro di Okereke

66′ brutto intervento di Ricci su Troiano che esce con una ferita allo stinco, l’arbitro lascia incredibilmente proseguire senza sanzionare

63′ punizione dal limite per lo Spezia, Galabinov centra la traversa

59′ Ascoli pericoloso su punizione con Ciciretti

57’GOL SPEZIA Okereke infila in rete con un potente sinistro a pochi metri dalla porta sfruttando un rimpallo in area

54′ Okereke con un gran sinistro centra la parte interna della traversa la palla sbatte e esce verso il lato

49′ GOL SPEZIA. rigore per lo Spezia per fallo di Laverone su Da Cruz. Su dischetto si presenta Galabinov, spiazza Lanni e infila in rete

PRIMO TEMPO

48′ fine del primo tempo

47′ Lanni miracoloso su tiro ravvicinato di Da Cruz

43′ espulso Ninkovic per doppia ammonizione dopo la protesta per l’ammonizione presa per un fallo commesso da Addae

41′ batti e ribatti in area ascolana, tiro finale di Galabinov, tiro troppo debole sul primo palo che termina sul fondo

39′ Frattesi va vicino al gol con un bel rasoterra dal limite ma palla che esce fuori di poco a lato

33′ GOOOOOOOOOOOOOOL ARDEMAGNI. Cross di Ninkovic dalla sinistra a centro area e anticipo volante di Ardemangni che impatta il pallone infilando in rete

23′ assalto dello Spezia con una serie di cross in area

16′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Ci pensa Brosco ad infilare in rete sotto l’incrocio dei pali impattando perfettamente di testa il corner battuto da Ciciretti

13′ Addae ci prova dalla distanza con un gran tiro di sinistro, palla di poco alta sopra la traversa

10′ Ascoli vicino al gol ma miracolo di Lamanna su Troiano che salva il colpo di testa dell’attaccante e sulla ripartenza miracolo doppio di Lanni su Okereke da distanza ravvicinata aveva cercato in doppi battuta di infilare a rete

8′ primo acuto della partita da parte dello Spezia con Ricci da fuori area, tiro però debole che termina sul fondo

0- inizio del match

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.