ASCOLI PICENO – Sono operativi da oggi, 15 aprile, importanti avvicendamenti al vertice di due presidi dell’Arma sul territorio di valore strategico: il Luogotenente Ferdinando Filippelli, 49 anni originario di Sessa Aurunca (CE), è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Ascoli Piceno, prendendo il posto del Tenente Antonio Trombetta diventato Ufficiale e trasferito a Fermo.

Filippelli proviene dal comando della Stazione di Acquasanta Terme, incarico che ha ricoperto per 18 anni con notevoli meriti e riconoscimenti da parte della cittadinanza e delle autorità locali anche in un periodo non facile a causa del sisma che ha sconvolto quelle popolazioni.

Al comando della Stazione di Acquasanta Terme si è insediato invece il Maresciallo Maggiore Alessandro Giorgioni, 49 anni originario di Roma, sposato con un figlio, nell’ Arma da 29 anni, Ispettore con comprovate capacità professionali e attitudine al comando che si è distinto operando per lungo periodo alla Stazione Carabinieri di Ascoli Piceno. Al Luogotenente Filippelli e al Maresciallo Maggiore Giorgioni gli auguri di buon lavoro nella nuova sede di servizio, da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno con gli auspici di sempre maggiori successi professionali.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.