Nella serata di ieri, nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, personale dell’UPGSP procedeva, in via del Commercio, al controllo di un noto pregiudicato di 36 anni.

All’atto della verifica il giovane risultava in possesso di due coltelli a serramanico, di una patente di guida risultata compendio di furto e di un tocco di hashish di grammi 1,1.

Nel corso della successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane venivano rinvenuti, abilmente occultati in diverse zone della casa, e sequestrati n. 9 panetti di hashish per complessivi 920 grammi, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle singole dosi da destinare allo spaccio in questo capoluogo.

Il giovane veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi bianche. L’arrestato, su disposizione del PM presso la Procura della Repubblica, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.