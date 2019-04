ASCOLI PICENO- Non necessariamente competitivi, ma cooperativi e accoglienti, per dare un senso all’economia (o a ciò che ne resta), al lavoro, alle professioni: è al suo secondo appuntamento “Personal Branding”, edizione 2019, con un sottotitolo ironico che vuole far riflettere, “Ciascuno è perfetto”.

Mercoledì 24 aprile alle 17:30, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, verrà presentato, in una conversazione fra l’autrice e Tommaso La Selva, il libro di esordio di Elena Contenta Patacchini, “52 hertz – manuale di istruzioni per anima danneggiata”.

In una Milano magica e talvolta aspra e enigmatica, una giovane donna di origine abruzzese ossessionata dalla scrittura dialoga con i grandi del passato, da Dino Buzzati a Wislawa Szymborska. Intanto c’è una balena nella quale probabilmente si identifica in un delirio di frustrazione. Questa balena, diversa da tutte le altre, “come una pazza canta a 52 hertz precisi, solo lei, come una pazza canta; e urla e nuota e urla, così forte che le si sfanno proprio tutte le cose dentro e, niente, nessuno che la possa sentire. Tutta una vita così a urlare un canto d’amore perfetto che nessun altro potrà mai ascoltare, che nessun altro potrà mai capire, né interpretare.”

La presentazione di “52 hertz” sarà curata da Tommaso La Selva (Associazione Culturale Blow-Up) nell’ambito del Progetto Tillandsia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grottammare (Assessorato alla Cultura; Assessorato alle Politiche Giovanili) e con numerosi partners pubblici e privati.

Ingresso LIBERO.

Info: 380.6421779 / tommaso.laselva@gmail.com / fb: personal branding me and sharing economy

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.