ASCOLI PICENO – Inizia ad entrare nel vivo la campagna elettorale per le elezioni amministrative in programma il prossimo 26 maggio ed il candidato della coalizione di centrosinistra Pietro Frenquellucci girerà per le frazioni di Ascoli per confrontarsi con i cittadini delle periferie, in un tour intitolato “Buone notizie”, iniziato ieri 15 aprile a Poggio di Bretta e che proseguirà con il seguente calendario:

16 aprile

ore 18 – Fonte di Campo

17 aprile

ore 18.30 – Mozzano

ore 21 – Monterocco

18 aprile

ore 19 – Santa Maria

ore 21 – Venagrande

19 aprile

ore 17 – Brecciarolo

