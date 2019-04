Per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana.

ASCOLI PICENO – Nella giornata del 15 aprile ad Ascoli Piceno, i Carabinieri della Compagnia hanno messo in atto una serie di controlli in città impegnando diverse pattuglie ed identificando decine di persone e mezzi, allo scopo di prevenire e reprimere il traffico di stupefacenti nonché verificare il rispetto degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria a pregiudicati e soggetti di interesse operativo. Durante i controlli, effettuati anche nei pressi di locali e parchi pubblici frequentati da giovani ascolani, i militari hanno notato i movimenti di un sessantenne del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine per fatti analoghi, che è stato fermato e controllato.

L’uomo, all’esito di una perquisizione personale, è stato infatti trovato in possesso di alcuni grammi di hashish pronti per essere spacciati. I Carabinieri operanti hanno deciso quindi di procedere ad una perquisizione domiciliare rinvenendo altri 16 grammi di eroina e materiale per confezionare le dosi, tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana.

