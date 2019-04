ASCOLI PICENO – La lista di Forza Italia nella circoscrizione centro Italia sarà guidata dal presidente del parlamento europeo Antonio Tajani e le Marche saranno rappresentate da Anna Maria Costanza Rozzi.

“Sono davvero onorato e molto soddisfatto – dichiara Marcello Fiori, commissario regionale di Forza Italia – della composizione di una lista di grande qualità che mette insieme esperienza, competenza, passione. Allo straordinario profilo politico e istituzionale di Antonio Tajani, unico italiano autentico leader europeo apprezzato per le sue battaglie a favore della tutela degli interessi italiani e delle nostre imprese, da ultimo quella sui diritti d’autore, e per aver ottenuto risorse eccezionali, quasi 2 miliardi di euro, per le aree colpite dal terremoto cui ha dedicato il suo mandato di presidente si affianca la candidatura di Anna Maria Costanza Rozzi”.

“Una imprenditrice del settore agricolo, due lauree – prosegue Fiori – una storia famigliare con profondissime radici nella nostra terra essendo figlia dell’indimenticabile presidente dell’Ascoli Calcio, Costantino Rozzi. Oggi mette a disposizione della politica la sua esperienza, la sua competenza e la sua passione. Così Forza Italia si rinnova e riprende il suo cammino autentico di movimento politico espressione delle istanze del mondo dell’impresa, delle professioni, della società. Con Tajani e Rozzi le Marche potranno avere una rappresentanza autorevole e forte in Europa e le questioni dello sviluppo delle infrastrutture, del lavoro e dell’economia, della lotta alla disoccupazione diventare obiettivi reali”.

