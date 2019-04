ASCOLI PICENO – Soni in vendita i biglietti per assister al match Ascoli-Venezia, match valido per la 34^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma lunedì 22 aprile alle ore 21 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

L’Ascoli Calcio, invita i sostenitori bianconeri a raggiungere lo stadio già muniti di biglietto d’ingresso per evitare il formarsi di file al botteghino e per scongiurare il rischio di entrare allo stadio a partita in corso.

Una tariffa speciale per i residenti di Amandola e Comunanza, che potranno accedere alla Curva Nord per soli 2 euro acquistando il tagliando presso l’Ascoli Calcio Store in via Cairoli n. 32 ad Ascoli Piceno. Eccezionalmente lo Store di via Cairoli sarà aperto il giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile, dalle ore 16:30 alle ore 20:30.

Per quanto riguarda le altre tariffe, i biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e online. Prezzi e punti vendita sono consultabili rispettivamente nelle sezioni del sito “Biglietteria – Prezzi” e “Biglietteria – Punti vendita”.

La legge prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne.

L’Ascoli Calcio 1898 dà agli Under 14 la possibilità di usufruire del titolo omaggio nel settore Curva Nord fino ad esaurimento dei posti destinati all’iniziativa, contestualmente all’acquisto del biglietto da parte dell’accompagnatore. I biglietti acquistati dall’accompagnatore maggiorenne, necessariamente a tariffa intera, e quello gratuito del minore di anni 14, possono essere rilasciati esclusivamente presso lo Store Ufficiale dell’Ascoli Calcio (aperto dal lunedì al sabato con orario 16:00-20:00; il sabato aperto anche al mattino con orario 10:00-13:00. Apertura straordinaria a Pasquetta dalle 16:30 alle 20:30).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.