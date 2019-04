MONSAMPOLO DEL TRONTO – Aperte le porte la sede della lista civica “Progetto Comune”. Il candidato sindaco Massimo Narcisi ha ufficialmente dato il via alla campagna elettorale mercoledì 17 aprile in via Salaria, davanti a un folto gruppo di sostenitori.

“Uno spazio di confronto”, ha dichiarato Narcisi, “che rappresenta un vero e proprio spogliatoio per la nostra squadra, dove già dai prossimi giorni e per tutta la campagna elettorale saremo a disposizione dei cittadini per confrontarci e raccogliere idee e suggerimenti per il programma elettorale”.

Narcisi ha poi ribadito le linee guida del proprio progetto politico. “Partiamo dal tema della scuola, da affrontare sia dal punto di vista degli spazi e degli edifici, e sia dal punto di vista del funzionamento dell’istituzione scolastica, affinché offra servizi e attività d’eccellenza che riducano la fuga di iscrizioni. Altro tema fondamentale è il centro storico che va rilanciato affinché possa diventare un “borgo delle opportunità” da visitare ma anche da vivere e su cui tornare a investire”.

“Importante sarà la cura delle piccole cose – continua Narcisi – puntando sul decoro e sulla pulizia di tutto il territorio comunale, sulla cura dell’esistente e su tutta una serie di attenzioni nei centri abitati così come nelle zone periferiche, per migliorare la quotidianità dei nostri concittadini, dai più piccoli fino agli anziani. Poi c’è il grande tema delle opere pubbliche. Vogliamo essere onesti con gli elettori, senza fare inutili promesse ma puntando su opere cantierabili ed effettivamente realizzabili nel corso del nostro mandato. Penso, per esempio, al completamento dei marciapiedi lungo la Salaria nei tratti mancanti da avviare subito; al restyling del Parco delle rimembranza; alla riorganizzazione del centro di Stella, con un nuovo arredo urbano e nuovi spazi per la sosta e il passeggio lungo la Salaria”.

“Intervenire sul territorio ma, soprattutto, ricostruire la comunità, partendo soprattutto dalle zone e dai quartieri più a rischio e coinvolgendo cittadini, associazioni e attività produttive affinché ognuno si senta parte di un progetto comune per il rilancio di Monsampolo e, specie tra i più giovani, possa trovare nell’amministrazione una sponda per realizzare le proprie idee e i propri progetti”, aggiunge il candidato sindaco.

Narcisi ha poi concluso facendo un breve identikit dei componenti della sua lista civica. I candidati verranno presentati alla cittadinanza con un evento pubblico in programma il 28 aprile. Nel frattempo, la sede elettorale sarà aperta tutti i giorni (esclusi festivi e prefestivi) dalle 18 alle 20.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.