ASCOLI PICENO- Ascoli e i suoi giovanissimi talenti sotto i riflettori nazionali del piccolo schermo. Nei prossimi giorni due stelle nostrane saranno su Rai Uno per portare alta la bandiera del capoluogo piceno. Si tratta di Elenoire Di Mattia di 18 anni e Lorenzo Capecci di 16 anni, allievi dalla scuola “Miniera delle Arti”.

I due ballerini sono stati scelti dalla commissione del programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” per prendere parte allo spazio pomeridiano dello stesso format, che intende fare delle giovani leve delle autentiche celebrità del settore. Infatti, in occasione della seconda edizione di “Ballando on the Road: in cerca di talenti”, i due ascolani sono stati selezionati tra 20 mila danzatori in erba e finiti in una rosa di trentasei finalisti. I due ragazzi saranno protagonisti delle sfide previste nei prossimi giorni: Elenoire sarà in gara nel pomeriggio di martedì 23 aprile, mentre Lorenzo si esibirà alle ore 18 di giovedì 25 aprile.

In merito alle performance di quest’ultimo, la maestra Tina Nepi e la coreografa Francesca Amante hanno voluto raddoppiare l’omaggio al capoluogo piceno, preparando le sue esibizioni sulle note del repertorio di Dario“Dardust” Faini. «Siamo felicissimi di essere in gara: è il risultato di un lavoro che svolgiamo nella mia scuola da anni » ha confessato Tina Nepi con emozione circa l’ammissione dei due ragazzi.

Milly Carlucci e la sua squadra finora è rimasta entusiasta del lavoro di danza contemporanea effettuato da Elenoire e Lorenzo e speriamo che la strada delle sfide possa portare loro sino al podio. «L’ho presa come una sorta di gioco, io che sono timidissima » ha detto Elenoire, sempre accompagnata dall’immancabile mamma Elena. «Grazie ai miei genitori che hanno sempre creduto in me» ha aggiunto Lorenzo, felice di essere stato lasciato libero nei suoi ideali. «Mi fa piacere che un programma così importante si sia accorto di questi allievi» ha concluso Tina Nepi, incrociando le dita per il risultato finale del percorso, che vedrà i migliori esibirsi dal 27 aprile all’interno di “Ballando con le stelle”.

