Un progetto, che a livello preliminare esisteva già, ma che non aveva trovato i finanziamenti per compiersi

OFFIDA – Nel pomeriggio del 20 aprile, a Offida, è stato inaugurato il Lungocollina, la grande opera di riqualificazione del Piazzale Annibaldi e del Viale IV Novembre.

Accompagnato dal Corpo bandistico Serpente Aureo e da un corteo gremito di gente, il Sindaco Valerio Lucciarini – dopo aver posizionato una corona d’alloro al Monumento di Caduti sul Lavoro di via Mazzini, ha tagliato il nastro inaugurale.

“Ci tenevamo a questo momento dell’inaugurazione – ha commentato il Primo cittadino – e abbiamo rimandato a oggi (ricordiamo che l’inaugurazione è prevista per il 14 aprile e poi rimandata a causa del maltempo, ndr) per viverlo con una giornata di sole. Ringrazio tutti per la grande partecipazione, nonostante sia il sabato di Pasqua”.

Ad affiancare il Sindaco, tutti gli amministratori e i consiglieri di maggioranza, la vice presidente della Regione, Anna Casini, e il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.

“Questo risultato – continua Lucciarini – appartiene a tutta la squadra e all’ufficio tecnico del comune. L’opera, che era centrale e prioritaria per Offida, è un esempio di pratica amministrativa. Il successo è dove l’opportunità e la preparazione si incontrano. L’opportunità è l’aver intercettato un bando indetto dal Cipe, che assegnava rimanenze di fondi strutturali europei. La preparazione è stata invece garantita dall’Ufficio tecnico, che è riuscito in tempo record a presentare il progetto esecutivo del Lungocollina”.

Un progetto, che a livello preliminare esisteva già, ma che non aveva trovato i finanziamenti per compiersi. Un progetto che il gruppo di Lucciarini aveva inserito nel programma elettorale, 5 anni fa. Un progetto che è stato ultimato e inaugurato grazie al finanziamento dl Cipe che ha coperto il 100% dei lavori e che Offida si è aggiudicato, arrivando al primo posto in una classifica di 6 Comuni in tutta Italia.

Il Sindaco ha ringraziato Dario Giudici, Daniele Antonelli, Fabio Menzietti e Federico Paci, dell’Ufficio tecnico, per il “loro contributo umano di preparazione e di intelligenza”.

“Di questa opera di sentiva l’esigenza – commenta Anna Casini – Offida è la dimostrazione di come amministrazioni attente e capaci abbiano lavorato per il benessere dei cittadini. Da prendere ad esempio anche per la continuità”.

Gino Sabatini ha ricordato a tutta la comunità che di Offida ormai non si parla solo in territorio nazionale ma anche internazionale.

“Concludo i miei 10 anni di Amministrazione con un biglietto da visita per la nostra città, un’opera storica che occorreva. Sono stato un sindaco a disposizione della comunità. Non ho fatto qualcosa di straordinario, ho fatto quello che avrei dovuto fare”. Con queste parole Luccairni ha concluso il suo discorso, ricordando a tutti i cittadini che l’11 maggio sarà inaugurato il Palatennis Estra.

