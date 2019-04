SPINETOLI – Sinistro nella mattinata del 23 aprile nell’entroterra.

Sulla Bonifica, vicino alla rotatoria all’altezza di Spinetoli, un’auto è finita fuori strada per cause in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per compiere i rilievi e chiarire la causa dell’incidente e un mezzo adibito alla rimozione della vettura.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.