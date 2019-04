Ancora una volta, i talentuosi ragazzi della “Suska Gang”, movimento a tutto hip hop, con energia e dedizione hanno organizzato un evento da non perdere. Martedì 23 aprile a Caselle di Maltignano

MALTIGNANO (ASCOLI PICENO)- Ultimi preparativi per la terza edizione del Suska Fest, l’evento musicale che si svolge a Caselle di Malignano e vede protagonisti artisti provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è quello di dare vita a un momento di spettacolo e di aggregazione per ricordare Alessio Suska, il ragazzo scomparso il 7 dicembre 2014 in un incidente a Senigallia.

L’appuntamento è fissato per martedì 23 Aprile, una data molto attesa dai ragazzi del comitato del festival che ogni volta organizzano con impegno e passione questa kermesse, sempre piena di novità e divertimento nel segno della musica, della condivisione e della memoria.

La manifestazione si terrà in piazza San Marco Evangelista e vedrà, anche quest’anno, un programma articolato ed intenso.

Si comincerà alle 21 con Breakdance performance della Boogie Blood Crew . Quindi, alle 21.30, prenderà il via Open Mic, un live “a microfono aperto” con oltre 15 artisti: Lil P ,Rha Deb, FIN, Shera, Simon The Wolf, Delle, Coppo, Giba South, Alex Bartok, Kipa, Ace Loud , Sputo & Anter (Armata Del Tronto) e tanti altri, in un diluvio di sonorità e creatività.

Giocheranno invece in casa i rapper Arsen, Flavius e Chon, tre dei ragazzi che hanno realizzato il Suska Fest con Giorgio Fioravanti assieme a Pappe Lusso e Dante che saranno i presentatori di questa edizione.

Sul palco, come special guest della serata, saliranno due affermati protagonisti del panorama musicale hip hop : il rapper ascolano Kenzie e Morbo, entrambi campioni di freestyle in competizioni a livello nazionale del tecniche perfette e, con all’attivo, partecipazioni di alto livello come MTV Spit e Mic Tyson.

Chiusura in bellezza con Dj set di Giorgino Dj.

