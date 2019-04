Per cause in fase di accertamento andava a fuoco il vano motore di una vettura in transito. Il conducente avvertito il pericolo ha fermato l’automezzo e chiamato immediatamente il 115

ASCOLI PICENO – Intervento dei pompieri alle prime ore del 24 aprile.

Nella notte, alle 1,30 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Ascoli Piceno in via Erasmo Mari per incendio.

Per cause in fase di accertamento andava a fuoco il vano motore di una vettura in transito. Il conducente avvertito il pericolo ha fermato l’automezzo e chiamato immediatamente il 115.

I pompieri hanno spento le fiamme limitandole al solo motore. Non si segnalano persone coinvolte.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.