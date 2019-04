Quest’anno la tradizionale kermesse di canzoni in lingua dialettale ascolana ha registrato il boom di iscrizioni, con la partecipazione alle selezioni di più di venti canzoni.

ASCOLI PICENO- Siamo ormai giunti alla serata finale della edizione 2019 della fortunata rassegna di musica dialettale ascolana: sabato 27 aprile, al Teatro Ventidio Basso, alle 21. I brani in gara in puro dialetto ascolano e inediti, tutti originali, sono stati scelti tra i molti (c.a. 25 pezzi) pervenuti alla Commissione.

Il festival è ormai alla sua 15esima edizione ed è stato caratterizzato nel tempo da un crescente successo, divenendo negli anni uno degli appuntamenti più importanti e attesi della città. La risposta del pubblico e degli appassionati di questo genere musicale è sempre più ampia, un rilancio del dialetto proprio delle varie zone italiche e quest’evento canoro ha, come motivazione primaria, l’obiettivo di riportare alla ribalta i versi, i canti popolari e dialettali del nostro territorio.

Vedremo cosa succederà quando i cantanti di esibiranno con quest’ ordine di uscita:

1)”LU CANTÀ ‘NSIEME”

Maria Chiara Sabbatini con la Corale Solidale Avis e l’ orchestra Foliband.

2)”GUARDE ‘NNANZE A LA VITA”

Fabio Gricinella -voce recitante Paolo Rossetti.

3) NU BALLE AMERECANE”

Gli Spirito Libero.

4) “QUANTE JE’ BÈLLA ASCULÉ”

Gino Malavolta.

5) “T’ASPETTE AL LORENZ BAR” Luigi Sorbi.

6) “RUÉTTA MIÉ” – Serafino Formica.

7) “OH MARÌ DIMME, DIMME DE SCÌ”– Luigi Coccia.

8) “NNAMMÉRATA”‘ – Alessandra Mazzuca.

9) “SEME I’ E TE” – Silvana Mascetti – Milco Guerrieri.

10) “CHÌGGHIE DE L’UORTE DE LU CURATE” – Giorgio Vitelli.

11) “TUTT’ A PUÓSTE… TUTT’ È BUÓNE” – Marco De Angelis

12) “LA CANZONE DE LI VEZIATE”

i Pozza I Bbè.

Il trofeo che verrà consegnato al primo classificato, quest’anno è un’opera in ceramica realizzata dal maestro Luciano Cordivani dal titolo: “Ascule Turrita”.

Tra gli Ospiti: Petò ed il gruppo La Vasca – I Sibylla Moris – Gli Abetito Galeotta – Gli Amici del Vernacolo e… altre sorprese.

I biglietti per assistere alla serata finale sono disponibili presso la biglietteria del teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo e al botteghino.

