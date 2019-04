ASCOLI PICENO – Inaugurato questa mattina uno degli eventi più attesi in città, il Festival del fritto che ormai da 15 anni riempie una delle piazze più antiche e più belle di Ascoli con stand gastronomici internazionali che propongono delizie culinarie ovviamente tutte fritte. Presenti il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli ma anche i candidati sindaco Marco Fioravanti, Massimo Tamburri, Piero Celani e Pietro Frenquellucci.

La 15esima edizione si terrà dal 27 Aprile al 5 Maggio con fritti italiani e da tutto il mondo, chef apprezzati a livello nazionale, le etichette di vino più prestigiose, birre artigianali, cooking show, degustazioni, laboratori, convegni, seminari, aperto tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22e30

ECCO IL PROGRAMMA DEL PALAFRITTO (per eventi e seminari è possibile consultare il sito web ufficiale dell’evento)

Il costo del carnet di ticket base è 12,00 euro, composto da 12 ticket, sarà in vendita presso l’Info Point in Piazza Arringo.

Le Ricette Del Palafritto

DAL 27 APRILE AL 5 MAGGIO

Baccalà, Frittelle di cipolla, baccalà e uva passa, Supplì > Francesco Cingolani, Roma

Alici fritte spinate – Spiedini di Calamari > Claudio Urriani, San Benedetto del Tronto

Arancini al ragù, Arancini pistacchio provola e pancetta, Arancini vegetariani, Cannoli siciliani > Fattore Siculo, Adrano – CT

Cuoppo Napoletano (Timpanetto di maccheroni, Zeppole, Palle di riso, Crocchè), Montanara > Luigi De Rosa, Napoli

Tacos, Involtini primavera, Papa Rellena, Anticuchos, Churros, Empanadas, Burrito, Alfajores, Sangria > Joseph Mendoza –Cucina Chifa (Messico, Sudamerica con contaminazioni asiatiche),

Olive Ascolane del Piceno Dop, Olive Ascolane, cremini, involtini biancolina, ciliegine di mozzarella, spiedini > Fritto Misto Kitchen Staff, Fritto Misto Lab

Panzerotti > Panzerotteria Fry, Acquaviva delle Fonti (BA)

Fritture senza glutine (Olive ascolane, cremini, pollo, formaggio, supplì) > Associazione Italiana Celiachia Marche in collaborazione con Gusto Alternativo

Polpette di tonno fresco e melanzane, Spiedini di calamari, Spiedini di gamberi in pasta kataifi > Osteria Caserma Guelfa, San Benedetto del Tronto

Gnocco Fritto al Prosciutto, Fry Bun, Non è una pizza fritta! > Riccardo “Pippo” Forapani, Correggio (RE)

Coxinha, Quibe, Pastel > Tonny Castilho Viana, Curitiba (Brasile)

Chips di patate di montagna, Gnocchi ripieni salati, Gnocchi ripieni dolci > Pro Loco di Palmiano, Palmiano (Ap)

Dal 27 aprile al 01 maggio

Fish & Chips, British Sausages > Mario De Angelis – Ledbury (Inghilterra)

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.