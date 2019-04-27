ASCOLI PICENO – Sono quattro le liste a sostegno di Pietro Frenquellucci, candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni ascolane. Di seguito l’elenco.
LISTA PARTITO DEMOCRATICO
PROCACCINI ANGELO
ACCIACCAFERRI LUCIO
ALBOINI GIANCARLO
ALESIANI SANTE
AMELI FRANCESCO
ANGELINI ANASTASIA
BERARDI ANDREA
CAPPELLI GIANCARLO
CATALUCCI RICCARDO
CHIOVINI ILARIA
CICCONI ALESSIA
COLONNELLA CARLO
DE SANTIS EMIDIO
ECHITES ERINA
FABIANI ROBERTA
GABRIELLI LUCA detto SIDIS
GASPARI CATY
GIAMMIRO ANNA MARIA
IZZI SILVIA
LAZZARI MARIO
MARCUCCI MANUELA
MELONCINI ZENAIDE
MINJA ANNA SASINE
MOSCA TONY
ORIGLIA MARIA STELLA
PANICHI DI EMIDIO AMBRA
PATRINI ANNALINDA
PICONI MARA
PORFIRI MIRKO
ROMAGNI LUDOVICO
TASSOTTI SARA
VIRGULTI NATALIA
LISTA “ATTIVAMENTE”
ESPOSTO MARA
LIVI YURI
ALBERTI ANDREA
ALESIANI FABIO
CARPANI PAMELA
CIPOLLINI ANDREA
COCCIA MARTINA
COLLINA INES
D’ANSELMO DIEGO
DI DOMIZIO CECILIA
FEDE LEONARDO
FERRARI CLAUDIO
FIORI MARTINA
LAZZARINI VALERIA
LISANDRINI MARIANO
MARAVALLI GIANPIERO
MAROZZI GIULIA
PIGNOLONI BEATRICE
TASSI ALESSANDRO
TESTA EMANUELE
TRAINI TATIANA
VANNICOLA LUCA
LISTA “TERRITORIO È SVILUPPO”
AGOSTINELLI GIOVANNI
AMERICO MARIANGELA
BALDINI ERMENEGILDO
CATALINI MARINA
CIVITA NICOLO’
CONTI CARLO
CUCCHIARONI FABIANA
DI BUO’ SERGIO
FESTINESE VALERIA GIOVANNA
FRATONI MATTEO
LAMONEA SOFIA
LUCIDI MICHAEL
MANCINI GIORGIA
MAROZZI LUCA
MAROZZI MARIANNA
ORFEI SABRINA
SPECA STEFANIA
TAURINO NATASSIA
TESTA ROSINA
UBALDI GABRIELE GIOVANNI
UBALDI ROBERTO
LISTA “UNITI PER ASCOLI”
SESTILI LUCIO
SPERANZA EMIDIO
TIZZONI NELLO
ALESSANDRI MARIO
BERTONI RANIERO
CAPPONI GIOVANNA
CARBONI EMIDIO
CITERONI GIUSEPPE
FERRETTI GIANLUIGI
GIORGI GIUSEPPE
LANCIONI ALESSANDRO
MARINI ILARIA
PALLOTTA LAURA RITA
PANNUNZIO MILENA
PETRUCCI MARIA DORALDA
PIZZINGRILLI SILVANA
SERAFINI LUIGINO
SPINELLI LORELLA
TAVANI LUCREZIA
UTAN JESSICA
OCCASIONE MICHELE
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