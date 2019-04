SPINETOLI – Un incontro informale si è tenuto sabato 27 aprile tra il governatore Luca Ceriscioli e la lista di Alessandro Luciani.

Dopo aver presentato tutta la squadra al presidente della Regione, il candidato sindaco di Solidarietà Lavoro e Partecipazione ha ringraziato l’ente regionale, nella figura del vice presidente Anna Casini – anche lei presente – per il finanziamento ottenuto per le scuole.

Ceriscioli ha parlato dell’attenzione per il territorio, definendola la visione che sta caratterizzando il suo mandato: una scelta fatta con l’obiettivo di rafforzare le comunità, tramite lo sviluppo, tra l’altro, della viabilità, della sicurezza e della diffusione in tutto il territorio regionale di internet a banda ultra larga.

Poi il governatore ha affrontato il discorso della sanità: “Il nuovo ospedale sorgerà in un territorio che innanzitutto ha dato la sua disponibilità alla realizzazione e che è stato scelto per la posizione di baricentro ma anche perché, analisi alla mano, è un’area perfetta dal punto di vista geologico chimico e ambientale. Con la nuova struttura ci giochiamo la qualità del futuro dei nostri figli, con una struttura che sarà degna delle aspettative dei pazienti e dei tanti primari che concordano con l’esigenza di un ospedale unico. Chi si oppone a questa soluzione, lo fa in maniera irrazionale, non coglie la vera opportunità, la più grande, in termini di sviluppo economico, demografico e di lavoro che questo territorio abbia avuto negli ultimi 10 anni”.

Ceriscioli ha poi sottolineato la necessità di arrivare alle elezioni e di vincerle, per consolidare questa scelta dell’ospedale unico e per portarla a compimento, ribadendo che l’apporto del comune è essenziale per proseguimento dell’opera.

“Il progetto dell’ospedale è un’altra realtà rispetto a quella presentata 20 anni fa – conclude Luciani – Nasce dall’unione ampia dei territori che, grazie al loro impegno e le loro caratteristiche, hanno potuto dare la loro disponibilità alla Regione Marche. Spinetoli e Colli sono tra i maggiori attori, ma l’opportunità di questa grande struttura ospedaliera riguarda tutti”.

