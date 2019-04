Sfuggono i tre punti per il Picchio che si era portato sul 2-0 nella prima frazione di gioco con le reti Valentini al 35′ e Ardemagni al 39′; nel secondo tempo si sveglia la squadra di Venturato che accorcia con Panico al 62′ e pareggia con Moncini al 65′

Cittadella-Ascoli match valido per la 35^ giornata del campionato di Serie B, domenica 28 aprile ore 15 stadio “Tombolato” di Cittadella.

Formazioni:

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Benedetti; Proia (84′ Settembrini), Iori (70′ Pasa), Branca; Schenetti (46′ Scappini); Moncini, Panico. A disposizione: Maniero, Drudi, Parodi, Camigliano, Rizzo, Siega, Maniero II, Diaw. All.: Venturato

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Cavion, Troiano (75′ Casarini), Frattesi (86′ Ngombo); Ciciretti; Rosseti, Ardemagni (61′ Ninkovic). A disposizione: Milinkovic-Savic, Padella, Quaranta, D’Elia, Iniguez, Baldini, Chajia, Ganz, Coly, Ngombo. All.: Vivarini

Arbitro: Maggioni (Lecco). Assistenti: Rossi (La Spezia) e Vecchi (Lamezia Terme). IV Ufficiale: Minelli (Varese)

RETI: 35′ Valentini, 39′ Ardemagni, 62′ Panico, 65′ Moncini

AMMONIZIONI: 25′ Brosco (A), 28′ Iori (C), 68′ Troiano (A), 80′ Panico (C)

ESPULSIONI:

NOTE: 437 i tifosi bianconeri giunti in Veneto. Recupero: 0 p.t., 5′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90’+5′ Triplice fischio dell’arbitro, la gara si chiude sul 2-2

90’+5′ Cross di esterno di Ninkovic, Ngombo anticipa tutti ma colpisce male la sfera che termina fuori

90’+4′ Panico in girata colpisce con il sinistro, palla fuori

90’+2′ Tiro di Branca da dentro l’area bianconera, Lanni devia in calcio d’angolo

90’+1′ Casarini va al tiro dai 20 metri, la palla si spegne sul fondo

90′ 5 i minuti di recupero concessi dal signor Maggioni

89′ Ninkovic vede Paleari fuori dai pali e calcia verso la porta da oltre 40 metri ma la usa conclusione finisce fuori

88′ Cross di Ninkovic per Ngombo, Paleari in uscita alta intercetta e fa suo il pallone

86′ Terzo ed ultimo cambio per l’Ascoli: Ngombo per Frattesi

85′ Cavion ci prova dalla distanza, palla abbondantemente alta

83′ Cross insidioso di Benedetti, Valentini anticipa Moncini e mette il pallone in corner

80′ Panico colpisce fallosamente Frattesi a centrocampo: ammonito

78′ Tiro da fuori area di Panico, Lanni blocca con sicurezza

77′ Azione personale di Frattesi sulla sinistra, il suo traversone è bloccato da Paleari

75′ Secondo cambio per l’Ascoli: Casarini subentra a Troiano

73′ Ottimo spunto sulla destra di Ninkovic, il suo cross è deviato in calcio d’angolo da Pasa

69′ Ninkovic salta due avversari al limite dell’area e prova la conclusione che viene però ribattuta dalla difesa veneta

67′ Veneti vicino al sorpasso: Lanni salva i bianconeri sulla conclusione ravvicinata di Moncini

65′ Pareggio dei veneti: Moncini servito da Benedetti batte Lanni da centro area

62′ Gol del Cittadella: Panico si invola in area bianconera dopo un rimpallo e batte Lanni con un diagonale

61′ Primo cambio per l’Ascoli: Ardemagni lascia il posto a Ninkovic

60′ Cittadella ancora pericoloso in area ascolana: Scappini ci prova da posizione ravvicinata, Lanni in tuffo gli nega il gol

57′ Lungo lancio di Iori per Moncini, Rubin copre il pallone e guadagna una rimessa laterale vicino l’area bianconera

53′ Scappini segna il 2-1 ma l’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee, l’attaccante del Cittadella era in fuorigioco

52′ Azione prolungata dell’Ascoli in area veneta, la conclusione finale di Brosco in acrobazia è facile preda di Paleari

51′ Buon cross di Andreoni dalla corsia destra, Adorni si salva in corner

50′ Ripartenza del Cittadella che arriva alla conclusione con Panico, Lanni con piedi respinge la sfera e salva il risultato

48′ Cross di Cancellotti dalla trequarti, Valentini di testa respinge il pallone

47′ Troiano lancia Rosseti in verticale, Frare capisce tutto ed anticipa l’attaccante dell’Ascoli

46′ Inizia il secondo tempo con un cambio per il Cittadella: Scappini prende il posto di Schenetti

SECONDO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco senza recupero

43′ Ci prova Rubin dalla distanza, Paleari si distende e respinge il tiro del difensore bianconero

39′ Raddoppio dell’Ascoli!!!!!!!!!! Ardemagni servito da Cavion controlla in area, si gira e batte Paleari con un destro all’angolino

37′ Ascoli vicino al 2-0: Ardemagni di testa anticipa il portiere del Cittadelle, pallone di poco fuori

35′ Goooooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!!!!!!! Valentini di testa batte Paleari sul cross su punizione di Ciciretti

33′ Adorni ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lanni blocca senza affanni

32′ Punizione da posizione molto defilata per l’Ascoli: il cross di Ciciretti è intercettato da Panico

30′ Veloce ripartenza bianconera, Cavion d’esterno tenta di lanciare Ardemagni ma colpisce male il pallone che termina tra le braccia di Paleari

28′ Moncini finisce a terra in area bianconera dopo un contatto con Andreoni, secondo l’arbitro non è rigore

27′ La conclusione di Benedetti si infrange sulla barriera

25′ Brosco stende Panico al limite dell’area, cartellino giallo per lui

22′ Cross di Andreoni dalla destra, la difesa del Cittadella intercetta il pallone e respinge l’attacco bianconero

19′ Ciciretti trova Rosseti in area veneta, Benedetti chiude l’attaccante dell’Ascoli e fa ripartire i suoi

16′ Ardemagni di testa prova a servire Rosseti, Paleari però lo anticipa e blocca la sfera

14′ Conclusione a giro dai 20 metri di Frattesi, la palla sorvola la traversa

13′ Cross dalla sinistra di Benedetti, Brosco libera l’area ascolana

10′ Panico si incunea in area bianconera, la sua conclusione è stoppata da Brosco

9′ Cross di Ciciretti dalla destra, Frattesi di testa manda il pallone sopra la traversa

6′ Cittadella vicino al vantaggio: Panico, lanciato da Iori in verticale, colpisce la traversa da ottima posizione, sulla ribattuta Valentini mura il tentativo a colpo sicuro di Moncini

5′ Benedetti serve Panico davanti Lanni, il tocco dell’attaccante in posizione di offside finisce fuori

3′ Ardemagni servito da Andreoni crossa in area veneta, la difesa del Cittadella respinge il pallone

1′ Inizia Cittadella-Ascoli: padroni di casa in divisa granata, marchigiani in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni bianchi

PRIMO TEMPO

