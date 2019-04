ASCOLI PICENO- Colpo di scena per il “Memorial Troiani” in cartellone al Ventidio Basso per il prossimo 8 maggio, che ha fatto registrare il tutto esaurito nella vendita dei biglietti.

L’evento musicale pensato per ricavare fondi in favore dell’Ail di Ascoli Piceno, si terrà ugualmente l’8 maggio, ma Tommaso Paradiso, leader del gruppo “The Giornalisti” ha fatto sapere di avere impegni improcrastinabili e perciò di dover rinunciare a partecipare, rendendosi al contempo disponibile per un’altra serata, ovvero l’8 giugno.

Nella conferenza stampa svoltasi stamane 30 aprile, il Presidente dell’Ail -Ascoli Piceno, Giuliano Agostini, ha tenuto a precisare che comunque la serata dell’8 maggio si svolgerà e al posto di Paradiso, canterà Noemi. Invariate resteranno le partecipazioni artistiche della scuola di danza “Tina Dance”, di Stefano Artissunch e del comico Gennaro Calabrese.

Ci sarà invece una seconda serata, denominata “Memorial Troiani parte seconda” che avrà luogo l’8 giugno sempre sul palco del teatro Ventidio Basso, con Dardust, Tommaso Paradiso e un terzo ospite musicale che deve essere ancora svelato. Anche questa volta, ovviamente, i proventi della vendita dei biglietti andranno all’Ail -Ascoli.

Alla conferenza stampa è intervenuta anche l’assessore alla cultura del Comune di Ascoli Piceno, Piersandra Dragoni, la quale ha rilevato:”Sicuramente due date sono meglio di una. Alla fine non tutti i mali vengono per nuocere e questo contrattempo ha creato una nuova occasione per un altro concerto, con altri illustri ospiti musicali, con beneficio sia per l’Ail e la sua raccolta fondi per combattere le leucemie, che per la città di Ascoli. Voglio ringraziare Dario Faini per il suo inarrestabile impegno, per l’entusiasmo con cui cura questo evento e per l’amore che ha per la città di Ascoli”.

Alla fine il Presidente Agostini ha ricordato che chi non vorrà assistere al concerto dell’8 maggio con i nuovi artisti, potrà recarsi in biglietteria a partire da giovedì 2 maggio e chiedere il rimborso. Mentre per acquistare il nuovo biglietto per la data dell’8 giugno si dovrà aspettare che venga completato il cast dei cantanti che parteciperanno e poi comprare i nuovi biglietti.

Questo doppio appuntamento, generato da un disguido imprevedibile, fornirà l’occasione a più persone di conoscere la storia di Alessandro Troiani, e di partecipare alla causa della ricerca scientifica promossa dall’Ail.

