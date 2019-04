In precedenza era in piazza Arringo

ASCOLI PICENO – Si comunica che il Servizio Tributi si trasferisce da Piazza Arringo alla sede del Ciip in Viale della Repubblica 24, quarto piano. Pertanto, per esigenze di trasloco gli sportelli saranno chiusi al pubblico i giorni: lunedì 6 maggio 2019 per IMU/TASI e lunedì 13 maggio 2019 per TARI. La nuova sede sarà operativa da mercoledì 8 maggio 2019 per IMU/TASI e mercoledì 15 maggio 2019 per TARI.

