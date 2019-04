ASCOLI PICENO – Dopo alcuni anni di attesa riapre la Tribuna Est dello stadio Del Duca. La Tribuna che è stata costruita sull’ex tribuna est che fu uno dei primi tasselli di quello che fu lo stadio iniziato nel 1955 e terminato nel 1962 da Costantino Rozzi era ormai inagibile, demolita nel 2016 ha avuto una serie di interruzioni prima di vedere terminata il suo completo rifacimento e sarà intitolata a Carlo Mazzone.

Sono in vendita da oggi pomeriggio i biglietti per assistere ad Ascoli – Palermo, match valido per la 37^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 4 maggio alle ore 15 al Cino e Lillo Del Duca.

Gli abbonati della Curva Sud, che, con l’apertura del settore “Tribuna Est Mazzone”, si trasferiranno nella nuova sezione dello stadio.

Inoltre questa settimana l’Ascoli Calcio darà lustro ad altri due comuni dell’entroterra: Acquasanta ed Arquata del Tronto i cui residenti potranno usufruire della tariffa dedicata in Curva Nord, a soli 2 euro presso l’Ascoli Store, che il giorno della gara osserverà orario continuato dalle 10 alle 20.

