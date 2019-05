Brescia ore 18, 36esima giornata campionato serie B 2018/19

Stadio “Rigamonti”

Sono 115 i tifosi bianconeri al seguito, ben 20 punti di differenza tra le due compagini, rondinelle che guidano la classifica a quota 63 e Ascoli a quota 43. Ascoli che deve fare a meno di Ciciretti e Rosseti all’ultimo. In avanti a sostegno di Ardemagni novità Chajia.

FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena ( 92′ Gastaldello); Spalek (78′ Dall’Oglio); Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Andrenacci, , Semprini, Viviani, Tremolada, Morosini, Rodriguez. Allenatore: Corini ASCOLI (4-3-2-1): Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Addae (70′ Cavion), Troiano, Frattesi; Chajia (77′ Baldini), Ninkovic (55′ Ganz); Ardemagni. A disposizione: Milinkovic-Savic, Padella, Quaranta, D’Elia, Laverone, Iniguez, Casarini, Coly, Ngombo. Allenatore: Vivarini Arbitr0: Baroni della sezione di Firenze. RETI: 36′ Dessena

AMMONIZIONI: Bisoli, , Mateju, Troiano (A.)

NOTE: 5′ recupero nel secondo tempo

CRONACA DEL MATCH:

SECONDO TEMPO

91′ spunto di Cavion, tiro rasoterra potente. Blocca Alfonso.

88′ Dall’Oglio si invola in area da solo ma viene rimontato da Frattesi che chiude il tiro

84′ Ganz tenta un tiro a giro dal limite dell’area

80′ lancio per Ardemagni in area palla troppo lunga per l’aggancio

63′ Imbucata di Ganz per Ardemagni fermato in area di rigore per una posizione di fuorigioco

56′ esce Ninkovic per Ganz

55′ tiro di Torregrossa dalla distanza palla sul fondo

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

36′ GOL BRESCIA. Cross dalla destra per Dessena stop in area, tiro da distanza ravvicinata e rete

28′ Spalek in area, tiro ad incrociare che esce di poco a lato

21′ lancio di Tonali in area per Torregrossa e pallonetto a Lanni, palla sul fondo

18′ palo di Dessena che con un bel rasoterra aveva concluso la palla a rimorchio di Donnarumma in area

14′ palla persa di Ninkovic sulla trequarti che innesca l’azione del Brescia con tiro di Donnarumma pericoloso in area e palla deviata in corner

11′ Ascoli che si fa vedere in avanti con un colpo di testa di Addae in area su corner di Ninkovic, palla sul fondo

4′ Brescia pericoloso con lancio in area di Martella in area per Torregrossa, stop e tiro, deviato in corner

