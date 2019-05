CASTEL DI LAMA – Una donna è stata trasportata d’urgenza al Torrette.

Nel primo pomeriggio del 2 maggio si è verificato un incidente stradale sull’Ascoli-Mare tra Castel di Lama e Spinetoli per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli.

Sul luogo il personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Una 64enne è stata portata all’ospedale di Ancona in eliambulanza d’urgenza.

Registrati vari rallentamenti alla circolazione per gli interventi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.