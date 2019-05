ASCOLI PICENO – L’associazione Das Andere, organizza il 4° incontro del programma 2019 “Aristosophia” sabato 4 maggio presso la Bottega del Terzo Settore, dalle 18 alle 20.

Ospite dell’evento Lorenzo Vitelli presidente dell’associazione “Controcultura” e editore della casa editrice Gog, già direttore dell’Intellettuale Dissidente. Vitelli, coadiuvato dal consigliere Diego della Valle e dal presidente Giuseppe Baiocchi, tratterà la tematica delle “Élites – Le illusioni della democrazia”, curatela di testi di Mosca, Pareto, Michels e Gramsci.

Gli organizzatori: “Il lettore non potrà certo trovare una risposta coerente ed esaustiva agli interrogativi contemporanei, ma potrà certo trovare una risposta coerente ed esaustiva agli interrogativi contemporanei, ma potrà senza dubbio avvalersi degli adeguati strumenti concettuali per orientarsi di fronte ai grandi sconvolgimenti politici a cui assistiamo”.

“Questi autori ricordano infatti quali sono i problemi irrisolti della teoria democratica, quali i meccanismi di circolazione dell’élite, quali i processi di creazione dei principi di legittimità, con particolare attenzione al ruolo svolto dagli intellettuali nell’organizzazione del consenso sociale. Ognuno con le proprie peculiarità, ognuno proveniente da un angolo diverso della topografia politica italiana dell’epoca, eppure tutti e quattro impegnati in un dialogo i cui frutti più che in Italia sono stati raccolti senza esitazioni dagli studiosi americani, che hanno guardato proprio ai nostri élitisti per formulare le loro teorie: pensiamo a Burnham, Wright Mills, Dahl, Lasswell. È quindi arrivato il momento di fare i conti con la nostra prima tradizione élitista, una tradizione la cui potenza demistificatrice, invece di siglarne la validità scientifica, ne ha causato la marginalizzazione, a destra come a sinistra.”

