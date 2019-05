ASCOLI PICENO – Il 3 maggio alle ore 16, si terrà la cerimonia di intitolazione al martire cristiano, Padre Jaques Amel. «Possiamo ascoltare in questo tempo l’invito di Dio a prendere cura di questo mondo, per renderlo, là dove viviamo, più caloroso, più umano, più fraterno». Scriveva così sul giornale della parrocchia, poche settimane prima di essere assassinato, padre Jacques Hamel, il sacerdote 86enne ucciso il 26 luglio 2016 mentre celebrava la Messa nella chiesa di Saint Etienne a Saint-Etienne-du-Rouvray, in Francia.

A togliergli la vita con inaudita violenza due giovani estremisti islamici. Il sacrificio di padre Jaques verrà onorato dall’Amministrazione Comunale di Ascoli con l’intitolazione di un piazzale nel quartiere San Marcello (Pennile di Sotto).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.