ASCOLI PICENO – Un’accoglienza ricca di affetto e partecipazione quella riservata a Francesco Renga dai suoi fan, nel pomeriggio del 2 maggio al centro commerciale “Città delle Stelle” ad Ascoli.

L’ultimo album di Renga: “L’altra metà” ed. Sony Music Italy, è ricco di spunti introspettivi e di sentimenti di vita vera e vissuta. E’ un album che con le sue canzoni descrive singoli attimi che vanno a comporre la quotidianità di ciascuno di noi, con le promesse, le speranze, i sentimenti e le emozioni che ci appartengono. Attualmente il singolo in rotazione nelle radio è “L’odore del caffè” brano scritto per Renga dal cantautore Ultimo.

Questa la tracklist:

L’altra metà: “Aspetto che torni”, “L’unica risposta”, “Bacon”, “Finire anche noi”, “L’odore del caffè”, “Meglio di notte”, “Dentro ogni sbaglio commesso”, “Improvvisamente”, “Sbaglio perfetto”, “Prima o poi”, “L’amore del mostro”, “Oltre”

Francesco Renga con i fan

Renga ha sfoggiato sempre un grande sorriso nell’accogliere sul palco i suoi fan per l’autografo sulla copertina dell’album. Grande disponibilità e al contempo professionalità dell’artista che non ha mancato di salutare ciascuno con un bacio sulla guancia ed un abbraccio, cosa assolutamente non comune, né scontata.

Francesco Renga sorridente e disponibile con i fan anche di tenera età

Un riconoscimento va anche alla impeccabile organizzazione dell’evento, curata da Paolo Macagnino dell’Agenzia Sony “AllaVigna-Events” .

